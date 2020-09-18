Как будет выглядеть сверхтяжелая ракета для Луны "Енисей"

Результаты технического проекта, отметили в госкорпорации, дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты. В частности, рассматривается возможность удлинения центрального блока ракеты.

Эту ракету планируется использовать для полетов к Луне. Как сообщалось, "сверхтяж" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. Первый пуск сверхтяжелой ракеты с космодрома Восточный планируется в 2028 году.

Ранее источники агентства в ракетно-космической отрасли сообщали, что Роскосмос проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно.