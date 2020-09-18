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18.09.2020 12:21
Рубрика: Общество

Как будет выглядеть сверхтяжелая ракета для Луны "Енисей"

Текст: Наталия Ячменникова
Облик новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей", которая, в частности, предназначена для полетов на Луну, претерпит изменения. "По результатам технического проекта в части облика космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, его наземной космической инфраструктуры и объектов производства его составных частей будут внесены корректировки в тактико-технические задания на создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", - сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Результаты технического проекта, отметили в госкорпорации, дополнят подготовленный в 2019 году эскизный проект ракеты. В частности, рассматривается возможность удлинения центрального блока ракеты.

Фото: iStock
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Эту ракету планируется использовать для полетов к Луне. Как сообщалось, "сверхтяж" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. Первый пуск сверхтяжелой ракеты с космодрома Восточный планируется в 2028 году.

Ранее источники агентства в ракетно-космической отрасли сообщали, что Роскосмос проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны соответственно.

Общество Космос

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