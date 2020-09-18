Как гродненские лесничие стали наследниками дома лесной администрации XVIII века

Несмотря на быстротекущую лавину урбанизации, по оценке аналитиков, в Беларуси до сих пор на каждого жителя приходится около одного гектара покрытых лесом земель. Возможно поэтому для жителей Синеокой не кажется особенно удивительным, что и в Гродно - городе, возникшем еще в XII веке на пересечении важнейших торговых путей, с таким уважением относятся и к сохранению лесного богатства, который, правда, не отличается особым разнообразием и скорее типичен для европейских равнин.

Зато достойным подражания примером может служить, утверждают областные краеведы, новоселье руководства областного лесохозяйственного объединения в здании, принадлежавшем еще в XVIII веке лесной администрации. В историческом памятнике, построенном в 1780 году по инициативе городского старосты Антония Тизенгауза, на первом этаже и открыли уникальный музей леса. Событие, поясняет БЕЛТА, приурочили ко Дню города и профессиональному празднику работников леса.

Следует признать, что дом лесной администрации, построенный из кирпича с элементами особой каркасной конструкции, считается одним из немногих сохранившихся образцов позднего барокко. За многолетнюю историю в нем находили приют различные учреждения, в том числе и городская больница. А сейчас, после масштабной реконструкции, памятнику вернули его функциональную принадлежность: здесь будут располагаться офисы Гродненского производственного лесохозяйственного объединения.

Местные архитекторы с удовлетворением констатируют, что реставраторам удалось сохранить штабу лесничества исторические очертания внутри и снаружи. В холле можно увидеть даже древнюю стену из дерева и кирпича с отпечатками пальцев возводившего ее мастера, не покрытую штукатуркой. Собственно, она и есть часть большой музейной экспозиции, разместившейся внутри, где каждый элемент можно потрогать, а еще побывать в специальном детском интерактивном уголке. А средства в реконструкцию уникального здания, уточняет агентство, вложили лесхозы области.

"Доброй традицией стало праздновать новоселье в канун профессионального праздника. Накануне, был открыт пеллетный завод в Мозыре, сегодня - значимый объект в Гродно, в центре которого буквально появилась частичка леса", - отметил на торжественной церемонии министр лесного хозяйства РБ Виталий Дрожжа.

А губернатор области Владимир Караник добавил, что у новых хозяев исторического помещения появились "комфортные условия для качественной работы". Сегодня, по его словам, важно не просто брать от природы все ее богатства, а наоборот, заботиться о восстановлении и развитие леса, чтобы сохранять его для будущих поколений. И именно леса, наряду с озерами, остаются основным природным брендом Беларуси, напомнил глава региона.