С 20 сентября в России начнут действовать обновленные справочники средней стоимости восстановительных работ и стоимости автозапчастей. Согласно им, стоимость запчастей в среднем вырастет на 23 процента. Как это повлияет на ОСАГО? Насколько увеличатся выплаты пострадавшим в ДТП, не приведет ли это к росту тарифов? Обо всем этом в формате видеоконференции рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

По его словам, на 23 процента увеличилась стоимость не каждой запчасти, а средняя стоимость корзины наиболее бьющихся частей для наиболее популярных марок и моделей автомобилей. Так, например, запчасти для Toyota подорожали более чем на 40 процентов. Для Mitsubishi рост составил около 30 процентов. В тоже время для Renault цены выросли всего на 9 процентов, для Volkswagen - на 10 процентов.

Он также напомнил, что новые справочники будут применяться к расчету восстановительного ремонта только тех автомобилей, которые попали в ДТП, не раньше 20 сентября.

В результате подорожания стоимости восстановительного ремонта, увеличатся и страховые выплаты. В среднем, по подсчетам страховщиков, где-то на 14 процентов.

Что же касается стоимости полиса ОСАГО, то после введения с 5 сентября нового тарифного коридора и при индивидуализации тарифа, большинство просто не заметит изменений в цене полиса из-за роста стоимости запчастей. Страховщики урегулируют этот вопрос в рамках тарифного коридора. Конечно, с большой долей вероятности, стоимость договора ОСАГО вырастет для рискованных водителей. Возможно также, что она вырастет для владельцев автомобилей, запчасти на которые подорожали особенно заметно.