Признайтесь честно, кто из вас дочитал до конца "Войну и мир"? А кто-то осилил "Капитал" Маркса? И вы уверены, что точно знаете, чем заканчивается "Ромео и Джульетта" Шекспира? В преддверии международного Дня электронной книги ЛитРес выяснил, какие книги россияне дочитывают до последней страницы, а какие бросают в самом начале.

За последний год электронные книги в ЛитРес, как платные, так и бесплатные, начали читать более 18 млн человек. При этом только половина из них по разным причинам добрались до финала, а каждый пятый останавливался на первых главах и даже страницах. Зато среди тех, кто добрались до середины, лишь полтора процента были готовы сдаться и бросить занудливое чтиво, остальные же упорно двигались к концу книги.

Чаще всего россияне дочитывают художественные произведения. Увлеченные захватывающим сюжетом, яркими персонажами и запутанной интригой, читатели хотят узнать, кто убийца, жили ли герои долго и счастливо или развелись и улетели строить свое счастье в разные галактики. Не последнюю роль играет и жанр: фэнтези дочитывают 72% пользователей, любовные романы - 70%, а боевики - 68% читателей.

Возможно, кто-то удивится, но зарубежная классическая литература по дочитываемости уступает русской: 34% против 38%. Среди отечественных авторов топ возглавляет Михаил Булгаков: его произведения заканчивают 54% читателей. На втором месте - Антон Чехов с 53% дочитываний, на третьем - Сергей Есенин (52%).

Не все читатели справляются с произведениями из школьной программы: "Преступление и наказание" Федора Достоевского не закончили 77% пользователей, а 40% сдались еще на первых страницах романа. Историю Анны Карениной из первоисточника до конца смогли узнать только 17% россиян, остальные, вероятно, посмотрели экранизацию с Кирой Найтли в главной роли. Столько же читателей смогли дочитать 925-страничный первый том "Войны и мира" Льва Толстого. Интересно, что за развитием сюжета во втором томе они следили уже более внимательно: 36% дочитывающих. Чем закончились отношения Татьяны Лариной и Евгения Онегина узнали 19% читателей, а Евгения Базарова и Анны Одинцовой - 31%. "Мертвые души" осилили 16%, а "Бедную Лизу" - целых 58%.

Среди зарубежных классиков самым дочитываемым оказался Ги де Мопассан (53%), также часто пользователи добираются до последних страниц произведений Сомерсета Моэма, Агаты Кристи, Харпер Ли и Маргарет Митчелл. С трудом же дочитывают книги Генри Миллера, Шарля Бодлера, Иоганна Вольфганга и Льюисса Кэролла. Активнее всего из зарубежной классики начинают читать "Ромео и Джульетту" Уильяма Шекспира и "Ярмарку тщеславия" Уильяма Теккерея, однако до последней страницы добирается лишь каждый четвертый.

Книги современных зарубежных писателей до конца осиливают только 43% читателей, в то время как отечественных авторов дочитывают больше половины пользователей. Топ самых дочитываемых российских писателей возглавляют Сергей Лукьяненко, Мария Метлицкая, Марина Степнова, Маша Трауб и Борис Акунин. Среди их зарубежных коллег - Алекс Михаэлидес, Анна Тодд, Салли Руни, Элена Ферранте, Ю Несбё и Пауло Коэльо.

Нон-фикшн книги пользователи бросают читать гораздо чаще: только 24% читателей остаются с автором до последнего, примерно столько же расстаются с книгой в самом начале. Эксперты ЛитРес объясняют это тем, что аудитория ценит свое время, критично подходя к контенту, и не хочет читать "воду" и повторяющиеся несколько раз мысли. Самым популярным нон-фикшном стали короткие произведения Владислава Гайдукевича. На втором месте среди российских авторов - Наталья Краснова. А вот их зарубежные коллеги - Марка Мэнсона, Джона Кехо и Гэри Чэпмена - отстают со значительным отрывом: дочитать их способен лишь каждый третий.

И дело вовсе не в объеме книги, как некоторые могли подумать. Настоящего читателя, увлеченного сюжетом, не испугают и 1000 страниц. Среди "объемных" произведений самыми дочитываемыми за последние полтора года стали: "Серый: Серый. Подготовка. Стальной рубеж" Константина Муравьева (70%), "Тень горы", продолжение бестселлера "Шантарам" Грегори Дэвида Робертса, "Буря мечей" и "Битва королей" Джорджа Р.Р. Мартина, "Щегол" Донны Тартт и "Источник" Айн Рэнд.

Сложнее всего читателям было справиться с "Полным собранием сказок и легенд в одном томе" братьев Гримм (4%), "Капиталом" Карла Маркса (5%), "Наукой логики" Георга Гегеля (5%) и Библией с иллюстрациями Гюстава Доре (7%).