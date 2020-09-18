Китай поделился с миром опытом борьбы с нищетой

Новости

Еще 1107 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:36
Володин: Провокация с Навальным нужна, чтобы помешать РФ защищать Беларусь 09:25
Холода и дожди задержатся в Москве на выходные 09:24
На Урале проверят информацию о терроризирующем школу третьекласснике 09:23
Поисковики обнаружили останки более 700 красноармейцев подо Ржевом 09:20
Глава района в Челябинской области скончался от COVID-19 09:17
Беспилотник впервые в мире приземлился в аэропорту 09:16
Сергунина: За два года с образовательными программами "Технограда" познакомились более 420 тысяч человек 09:07
В Москве открывается выставка петербургского художника Павлика Лемтыбожа 08:59
В Тобольске спасли пациента, у которого почти "растворился" кишечник 08:50
Пушков отреагировал на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров 08:45
Россиян призвали перейти на осенний режим сна 08:36
Уже более 300 НКО социальной сферы подали заявки на гранты 07:44
В Роспотребнадзоре рассказали о 22 мутациях коронавируса 07:32
Суд заочно арестовал напавшего на российское учреждение в Киеве 07:28
"Тампа-Бэй" вышла в финал плей-офф НХЛ 07:15
Эксперт предостерег от покупки поддельных билетов в театр 07:04
Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным заболеванием 06:44
Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму 05:18
В "Роскосмосе" рассказали об изменении облика ракеты для полетов к Луне 05:15
В Якутии ограничения в связи с COVID-19 продлены до 2 октября 04:35
В небе над Приморьем и Хабаровским краем устроили бои 30 самолетов 04:32
Twitter усилит безопасность связанных с выборами в США аккаунтов 04:30
Уровень Амура около Хабаровска превысил опасную отметку 04:26
Байден призвал к досрочной отставке Трампа 04:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
18.09.2020 09:32

Китай поделился с миром опытом борьбы с нищетой

Китай поделился с зарубежными партнерами опытом борьбы с нищетой в ходе онлайн-семинара, посвященного Целям ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Участники встречи отметили, что последствия пандемии более остро ощущают уязвимые группы населения, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Член Политбюро ЦК КПК Хуан Куньмин отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня создания ООН, и крайне важно совместными усилиями исследовать пути устойчивого развития, делиться практическим опытом в области глобальных усилий по борьбе с бедностью. Он подтвердил, что в этом году Китай ликвидирует крайнюю нищету в соответствии с действующими стандартами и досрочно достигнет целей по сокращению бедности, заложенных в Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что в условиях глобальной пандемии COVID-19 и роста неопределенности международное сообщество должно приложить больше усилий для достижения Целей устойчивого развития на период до 2030 года. Он считает, что человечество может успешно искоренить нищету и создать более устойчивый, процветающий и гармоничный мир. В этом процессе Китай играет незаменимую роль.

Хотя пандемия коронавирусной пневмонии затронула все страны и сообщества, ее воздействие более остро ощущается уязвимыми группами населения, отметил заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь. Деятельность по посткоронавирусному восстановлению должна учитывать интересы уязвимых групп, таких как самозанятые, пожилые люди и дети.

Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил важную роль средств массовой информации в борьбе с нищетой. По его словам, Медиакорпорация Китая постоянно делится опытом Китая в области сокращения масштабов нищеты, чем вносит свой вклад в дело глобального сокращения бедности.

Профессор экономики Колумбийского университета США Джеффри Сакс сказал, что эпидемия COVID-19 серьезно подорвала мировую экономику и нанесла тяжелый удар по беднейшим слоям населения. Международное сообщество должно дать срочный ответ на этот вызов. "Сейчас не время вести торговые войны или пересматривать международную систему. Мы должны сделать борьбу с эпидемией своим главным приоритетом",－ уверен он.

В семинаре, организованном аналитическим центром Глобальной телевизионной сети Китая (CGTN), приняли участие около 140 политиков и экспертов из более 39 стран.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму
Пушков отреагировал на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы
В Роспотребнадзоре рассказали о 22 мутациях коронавируса
Вильфанд обозначил сроки наступления бабьего лета в регионах