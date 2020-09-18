Китай поделился с миром опытом борьбы с нищетой

Член Политбюро ЦК КПК Хуан Куньмин отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня создания ООН, и крайне важно совместными усилиями исследовать пути устойчивого развития, делиться практическим опытом в области глобальных усилий по борьбе с бедностью. Он подтвердил, что в этом году Китай ликвидирует крайнюю нищету в соответствии с действующими стандартами и досрочно достигнет целей по сокращению бедности, заложенных в Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун подчеркнул, что в условиях глобальной пандемии COVID-19 и роста неопределенности международное сообщество должно приложить больше усилий для достижения Целей устойчивого развития на период до 2030 года. Он считает, что человечество может успешно искоренить нищету и создать более устойчивый, процветающий и гармоничный мир. В этом процессе Китай играет незаменимую роль.

Хотя пандемия коронавирусной пневмонии затронула все страны и сообщества, ее воздействие более остро ощущается уязвимыми группами населения, отметил заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь. Деятельность по посткоронавирусному восстановлению должна учитывать интересы уязвимых групп, таких как самозанятые, пожилые люди и дети.

Генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил важную роль средств массовой информации в борьбе с нищетой. По его словам, Медиакорпорация Китая постоянно делится опытом Китая в области сокращения масштабов нищеты, чем вносит свой вклад в дело глобального сокращения бедности.

Профессор экономики Колумбийского университета США Джеффри Сакс сказал, что эпидемия COVID-19 серьезно подорвала мировую экономику и нанесла тяжелый удар по беднейшим слоям населения. Международное сообщество должно дать срочный ответ на этот вызов. "Сейчас не время вести торговые войны или пересматривать международную систему. Мы должны сделать борьбу с эпидемией своим главным приоритетом",－ уверен он.

В семинаре, организованном аналитическим центром Глобальной телевизионной сети Китая (CGTN), приняли участие около 140 политиков и экспертов из более 39 стран.