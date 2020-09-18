Указ главы Республики Коми от 17 сентября 2020 года № 98 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба
Приложение к Указу Главы Республики Коми от 17 сентября 2020 г. № 98
Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":
1) пункты 9.1 и 16.2 исключить;
2) дополнить пунктом 9.8 следующего содержания:
"9.8. Возобновить на территории Республики Коми с 17 сентября 2020 г. оказание медицинскими организациями всех видов медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" с обеспечением соблюдения установленных законодательством требований.";
3) дополнить пунктом 14.9 следующего содержания:
"14.9. С 17 сентября 2020 г. работа организаций, указанных в пунктах 9.6 и 14.2, осуществляется в повседневном режиме с обеспечением соблюдения установленных законодательством требований.
Министерству здравоохранения Республики Коми обеспечить проведение двукратного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР с интервалом 14 дней сотрудников организаций, указанных в пункте 9.6."
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