Указ главы Республики Коми от 17 сентября 2020 года № 98 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 17 сентября 2020 г. № 98

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) пункты 9.1 и 16.2 исключить;

2) дополнить пунктом 9.8 следующего содержания:

"9.8. Возобновить на территории Республики Коми с 17 сентября 2020 г. оказание медицинскими организациями всех видов медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" с обеспечением соблюдения установленных законодательством требований.";

3) дополнить пунктом 14.9 следующего содержания:

"14.9. С 17 сентября 2020 г. работа организаций, указанных в пунктах 9.6 и 14.2, осуществляется в повседневном режиме с обеспечением соблюдения установленных законодательством требований.

Министерству здравоохранения Республики Коми обеспечить проведение двукратного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР с интервалом 14 дней сотрудников организаций, указанных в пункте 9.6."







