Кузнецова призвала ускорить принятие законопроекта о пожизненном заключении педофилов

Ускорить принятие законопроекта о пожизненном заключении для педофилов призвала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Соответсвующий законопроект готов, его надо рассмотреть и принять.

Она сделала свое заявление сегодня на заседании Общественного совета при омбудсмене. Говоря об убийстве двух сестер в Рыбинске, детский омбудсмен напомнила, что неоднократно заявляла о необходимости срочных мер: пожизненном административном надзоре над педофилами, создании соответствующих реестров. Кузнецова также считает действенной мерой пожизненные сроки для педофилов, предусмотренные в законопроекте, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

- Соответствующий законопроект есть в Государственной думе, мы участвовали в его разработке, часть предложений, которые я сейчас озвучила, входят в него. Поэтому очень важно ускорить принятие этого документа, - цитирует ее слова на Общественном совете агентство ТАСС. - Государственная дума вышла с каникул, очень важно, чтобы эта тема не сошла на нет, и все-таки мы смогли бы защитить наших детей.

Справка РГ

Законопроект о расширении применения наказания в виде пожизненного лишения свободы для педофилов, а также о приостановлении сроков давности за преступления сексуального характера в отношении детей был ранее принят Госдумой в первом чтении. Инициатива была внесена группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Проект закона, как следует из пояснительной записки, вводит возможность "назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия". В настоящее время пожизненные сроки возможны только при рецидиве случаев изнасилования детей, не достигших 14 лет. Кроме того, вводится дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление сексуального характера совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками.

Другим предложением законопроекта предусматривается ответственность за "заранее не обещанное укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей". В настоящее время карается ранее обещанное укрывательство как вид соучастия. По новой статье вводится наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.