Лавров обвинил США в создании хаоса на Ближнем Востоке

Новости

Лукашенко обсудил темпы и перспективы жилищного строительства 12:37
Эксперт: Лучшая подготовка к школе для ребенка - это игра 12:36
Сериал с Коби Смолдерс "Стамптаун" закрыт после первого сезона 12:29
Под Калининградом добыли два янтарных самородка за один день 12:20
Выйдет первая официальная книга про The Beatles за 20 лет 12:11
Жена Кокорина переболела коронавирусом 12:11
На зарплаты сотрудников МВД и Росгвардии направят еще 28 млрд рублей 12:10
Мишустин утвердил правила выдачи грантов на молодежные проекты 12:07
Задержан подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске 11:57
Врач рассказал, что делать если закладывает уши при взлете самолета 11:56
"Алиса" научилась разговаривать с детьми 11:55
Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой 11:51
Вышел трейлер хоррора "Волк Заснеженной лощины" 11:50
Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под российским флагом 11:27
В Керченском проливе нашли затонувший парусник XIX века 11:21
Белый дом признан аварийным 11:20
Умер автор "Первого правила волшебника" Терри Гудкайнд 11:19
XI Международный форум "Экология" пройдет в октябре в Петербурге 11:11
Найдена актриса на роль Женщины-Халка в сольном сериале 11:05
На Ставрополье предъявили обвинение подростку, насмерть сбившему девочку 11:03
В Хабаровском крае гималайский медведь покусал грибников 10:54
Задержаны спекулянты, выручившие на перепродаже билетов миллиард рублей 10:53
Сериал Ридли Скотта "Воспитанные волками" продлили на второй сезон 10:45
В Саудовской Аравии нашли человеческие следы возрастом 120 тысяч лет 10:37
Аналитики рассказали, какие умные часы предпочитают россияне 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
18.09.2020 12:20
Рубрика: Власть

Лавров обвинил США в создании хаоса на Ближнем Востоке

Текст: Владимир Шилов
"Опасные игры" США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Вызывает обеспокоенность ситуация на восточном берегу Евфрата, где незаконно размещенные там американские военнослужащие явно поощряют сепаратистские тенденции курдов, к огромному сожалению, по сути дела, натравливая курдов на правительство", - сказал Лавров, которого цитирует РИА Новости.

Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой

По его словам, недавняя нефтяная сделка между Вашингтоном и сирийскими курдами является грубейшим нарушением международного права. "Американцы по привычке идут на подобного рода действия по созданию хаоса, который, они надеются, будет управляемым. Они далеко, их это не особо заботит, но для региона последствия могут быть катастрофическими, если они здесь будут продвигать эти тенденции сепаратизма", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Все это, продолжил министр, вызывает озабоченность как с точки зрения территориальной целостности Сирии, так и с точки зрения взрывоопасности, которую такие американские действия создают вокруг курдской проблемы.

Лавров напомнил, что "курдский вопрос" также актуален для Турции, Ирана и Ирака.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой
Белый дом признан аварийным
Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму
В Роспотребнадзоре рассказали о 22 мутациях коронавируса
Матч РПЛ между "Ростовом" и "Ротором" отменен из-за вспышки коронавируса
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток