Лавров обвинил США в создании хаоса на Ближнем Востоке

"Опасные игры" США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Вызывает обеспокоенность ситуация на восточном берегу Евфрата, где незаконно размещенные там американские военнослужащие явно поощряют сепаратистские тенденции курдов, к огромному сожалению, по сути дела, натравливая курдов на правительство", - сказал Лавров, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, недавняя нефтяная сделка между Вашингтоном и сирийскими курдами является грубейшим нарушением международного права. "Американцы по привычке идут на подобного рода действия по созданию хаоса, который, они надеются, будет управляемым. Они далеко, их это не особо заботит, но для региона последствия могут быть катастрофическими, если они здесь будут продвигать эти тенденции сепаратизма", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Все это, продолжил министр, вызывает озабоченность как с точки зрения территориальной целостности Сирии, так и с точки зрения взрывоопасности, которую такие американские действия создают вокруг курдской проблемы.

Лавров напомнил, что "курдский вопрос" также актуален для Турции, Ирана и Ирака.