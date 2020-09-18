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18.09.2020 11:51
Рубрика: Власть

Лавров заявил о нежелании Запада вести конструктивный диалог с Москвой

Текст: Владимир Шилов

Некоторые страны Запада под надуманными предлогами отказываются от конструктивного диалога с Москвой, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: iStock
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"Примеры последнего времени: нас хотят наказывать и за то, что происходит в Беларуси, нас хотят наказывать и за инцидент с Навальным, хотя отказываются категорически выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры. Предлоги абсолютно надуманные", - сказал Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее российский министр заявил, что "западные партнеры перешли все рамки разумного". Так он прокомментировал происходящее в берлинской клинике "Шарите". "По сути дела, от нас сейчас требуют "признаться", - констатировал Лавров. По словам главы внешнеполитического ведомства России, "не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и Евросоюз

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