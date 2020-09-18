Лукашенко обсудил темпы и перспективы жилищного строительства

Системные вопросы развития жилищного строительства в Беларуси обсуждались с участием Александра Лукашенко 18 сентября на базе крупнейшей профильной организации "МАПИД", которая специализируется на возведении крупнопанельных жилых домов из изделий собственного производства, информирует БЕЛТА. В структуру организации, уточняет агентство, входят 17 обособленных подразделений, в которых занято более шести тысяч человек.

Только за истекшей период пятилетки, по данным статистики, коллективом сдано в эксплуатацию 16,1 млн кв.м общей площади. Выполняется задание и по вводу в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой. За январь - август 2020 года, в частности, введено 592,9 тыс. кв.м, или более 60 процентов от годового задания. А всего в текущем году уже введено 2154,6 тысячи кв.м.

Кстати, с учетом предстоящего пуска в эксплуатацию Белорусской АЭС, в республике третий год возводятся многоквартирные жилые дома, в которых электрическая энергия используется для отопления и горячего водоснабжения. В этом году, по данным агентства, запланировано построить еще 135 тысяч кв.м таких домов.

Параллельно совершенствуется и нормативная база, что позволит, поясняют эксперты, значительно увеличить площадь жилья с использованием электрической энергии. В будущем году запланирован ввод такого жилья уже в удвоенном размере, а всего за будущую пятилетку намечено построить более четырех миллионов кв.м, констатируют новостные порталы.

Анализируя перспективы столичного градостроения, белорусский руководитель сделал сегодня акцент на необходимости активнее строить жилье в городах-спутниках Минска, чтобы не перенаселять двухмиллионный мегаполис. "Надо строить жилье так, чтобы распределить производственные силы по стране", - пояснил свою точку зрения Лукашенко.

Обратил внимание президент и на возможность более широкого продвижения белорусских строительных услуг в Союзное государство. Он отметил, что в России сейчас активно реализуются различные проекты, в том числе и возведение космодрома "Восточный" в Амурской области, где могут быть востребованы строители из Синеокой. Об этом шла речь и во время его недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В этой связи главе государства доложили, что ОАО "МАПИД" стремится расширить свое присутствие на российском рынке. В частности, уже заключен контракт на строительство в Обнинске Калужской области 10 жилых домов площадью 70 тысяч кв.м. Ведутся переговоры и по строительству белорусского квартала в Нижнем Новгороде.

Неожиданным сюрпризом, сообщает агентство, завершилось для главы государства посещение строительного предприятия, где ему от имени коллектива вручили сертификат на двухкомнатную квартиру. "Президент по закону не имеет права принимать подарки", - напомнил Лукашенко и, поблагодарив строителей, предложил вручить этот паспорт на квартиру семье военнослужащего. С таким поручением глава государства и передал сертификат спикеру верхней палаты парламента и уполномоченному по городу Минску Наталье Кочановой.