Генетики развенчали многолетний миф о лошадях

Международная группа исследователей провела масштабное генетическое тестирование и пришла к выводу, что одомашнивание лошадей произошло вовсе не в Анатолии, как считалось до сих пор. Вероятно, лошади были одомашнены в евразийской степи, а затем уже их импортировали на Кавказ и в Анатолию.

Такие выводы приводятся в статье, опубликованной в журнале Science Advances. Коротко же об открытии рассказывает Phys.org. Исследование базируется на результатах генетического анализа останков древних лошадей, которые были обнаружены во множестве мест в восточных частях Азии, Кавказа и Анатолии.

На протяжении многих лет наиболее достоверной считалась гипотеза о том, что первое успешное одомашнивание диких лошадей произошло на территории современной Анатолии, то есть в Малой Азии. Считается, что произошло это примерно 5500 лет назад. Кстати, сегодня большая часть Анатолии находится во владениях Турции.

Однако в рамках новой работы исследователи обнаружили доказательства, свидетельствующие о том, что лошади появились в Анатолии только 4000 лет назад, а не 5500 лет назад, как предполагалось ранее. Причем они явно были откуда-то доставлены. Исследователи считают, что их привезли из евразийской степи.

В своем отчете генетики пишут, что анализу были подвергнуты останки 100 животных. Их кости были раскопаны на восьми стоянках в Анатолии и шести - на Кавказе. Некоторые останки принадлежали одомашненным лошадям, а некоторые - диким. Чтобы проследить историю их происхождении, ученые провели палеогенетические и морфологические исследования. Они включали в себя анализ ДНК Y-хромосомы, митохондриальной ДНК и ДНК-маркеров, связанных с цветом шерсти.

Известно, что одомашнивание постепенно привело к изменению масти лошадей. В результате были обнаружены любопытные эволюционные линии. Ученые установили, что масть лошадей в глубокой древности была примерно одинаковой, но около 2000 года до нашей эры цвет шерсти внезапно изменился.

Именно этот факт привел ученых к мысли о том, что лошади не типичной для данных регионов масти внезапно появились только потому, что были откуда-то привезены. Точное место, откуда их могли импортировать, в рамках данного исследования установить не удалось. Исследователи лишь предполагают, что это другое место могло располагаться к северу и западу от Кавказа, ближе к Черному морю.

Ученые также нашли свидетельства того, что "импортные" одомашненные лошади начали скрещиваться с дикими лошадьми Анатолии и даже с ослами. На это указывают найденные на одной из стоянок останки мула, который был признан древнейшим мулом в Юго-Западной Азии.