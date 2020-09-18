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18.09.2020 16:18
Рубрика: Экономика

Минприроды: Запасы большинства полезных ископаемых увеличились

Текст: Алексей Дуэль

Данные о запасах полезных ископаемых, полученные Минприроды России, в натуральном и стоимостном измерениях показали рост по итогам 2019 года практически по всем видам, кроме нефти и железной руды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"Запасы коксующегося угля увеличились, но при этом упала их стоимость, - сказали в Минприроды. - Причины изменения показателей заключаются в следующем. Общее снижение стоимости запасов полезных ископаемых составило 10 триллионов рублей, что вызвано в первую очередь снижением оценки стоимости запасов нефти, которые составляют 80% в суммарной оценке всех полезных ископаемых".

Общий прогнозный объем добычи нефти на конец 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшился на 43,8 млн тонн (-0,4%), добавили в ведомстве. Уменьшение стоимости запасов нефти за отчетный 2019 год составило 12,7 трлн руб. (17,1%).

Причину произошедших за год изменений Минприроды видит в том, что увеличились операционные расходы добычи на 7%, капитальные - на 7,2%. При этом, средняя цена нефти снизилась на 2,2%, а дисконтированный чистый денежный поток - на 4,9%.

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"Вышеуказанные факторы объясняются тем, что в представляемых недропользователями отчетах год от года присутствуют значительные корректировки прогнозных значений в экономической части (особенно в операционных затратах и капитальных расходах), - объяснили в Минприроды. - Кроме того, перераспределение нагрузок по прогнозным годам (переносы значений с ранних периодов на более поздние и наоборот) существенно влияют на итоговый результат из-за применения дисконтирования".

Общий прогнозный объем добычи железной руды на конец 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшился на 656,8 млн тонн (16,8%). Общий прогнозный объем добычи угля коксующегося, энергетического на конец 2019 года по сравнению с объемом добычи на начало 2019 года увеличился на 132,8 миллионов тонн (5%). Уменьшение стоимости запасов угля коксующегося, энергетического за отчетный год составило 543 миллиарда рублей (-29,4%).

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