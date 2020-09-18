Мишустин: Бюджет на 2021-23 годы должен сохранить социальную направленность

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, в ходе которой обсуждалась в том числе подготовка проекта бюджета на 2021-2023 годы. Работа над главным финансовым документом страны завершена - на этой неделе он был одобрен на заседании кабинета министров.

Премьер поблагодарил СП за сотрудничество при подготовке федерального бюджета. "Надеюсь, что совместная работа со Счетной палатой продолжится и в стенах Государственной Думы, когда мы будем уже в новом формате обсуждать проект трехлетнего бюджета", - сказал Мишустин. По его словам, документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных президентом.