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18.09.2020 13:30
Рубрика: Власть

Мишустин: Бюджет на 2021-23 годы должен сохранить социальную направленность

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, в ходе которой обсуждалась в том числе подготовка проекта бюджета на 2021-2023 годы. Работа над главным финансовым документом страны завершена - на этой неделе он был одобрен на заседании кабинета министров.

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Премьер поблагодарил СП за сотрудничество при подготовке федерального бюджета. "Надеюсь, что совместная работа со Счетной палатой продолжится и в стенах Государственной Думы, когда мы будем уже в новом формате обсуждать проект трехлетнего бюджета", - сказал Мишустин. По его словам, документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных президентом.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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