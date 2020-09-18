Мишустин утвердил критерии использования "дальневосточного гектара"

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил критерии для оформления в собственность "дальневосточного гектара". Землю, выдаваемую безвозмездно, можно перевести в собственность через пять лет ответственного пользования. Эти критерии до сих пор не были прописаны в нормативных актах.

Установлены четыре критерия:

1) на участке должен стоять дом или другой объект капитального строительства, в том числе незавершенный;

2) вложения в землю в соответствии с заявленным видом ее использования не менее 30 тысяч рублей;

3) доход после продажи товаров, работ или услуг в результате использования земли не менее 30 тысяч рублей;

4) наличие результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка.

Для оформления земли в собственность достаточно одного из этих критериев. Чтобы подтвердить сведения, граждане должны предоставить уведомление, составленное в произвольной форме. Если участок получен исключительно под жилищное строительство, то подтверждением является выписка из Единого государственного реестра недвижимости о построенном доме или технический план, если строительство не завершено.

Уполномоченным органам предписано проводить проверку сведений в течение 10 рабочих дней. При этом им запрещено требовать от граждан каких-то дополнительных документов.