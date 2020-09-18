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18.09.2020 12:07
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил правила выдачи грантов на молодежные проекты

Текст: Владимир Кузьмин

Гранты на реализацию проектов для вовлечения молодежи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей и повышение гражданской активности, будут выдаваться по итогам всероссийского конкурса, проведение которого возложено на Федеральное агентство по делам молодежи. Правила предоставления бюджетных субсидий на эти цели утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Победители конкурса получат до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих инициатив. Участниками смогут выступать граждане России в возрасте 14-30 лет включительно, негосударственные организации высшего образования, зарегистрированные не позднее чем за год до проведения конкурса. Для этого необходимо подать заявку в информационную систему "Молодежь России" федерального агентства.

Средства гранта могут быть потрачены на оплату работ и услуг, необходимых для реализации проекта, кроме зарплаты его руководителей и команды, а также для приобретения нефинансовых активов. Запрещено использовать деньги на расходы, не связанные непосредственно с реализацией инициативы.

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