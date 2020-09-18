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18.09.2020 16:14
Рубрика: Экономика

"Молодежка ОНФ" проведет субботники в День работников леса

Текст: Алексей Дуэль

"Молодежка ОНФ" проведет субботники в день работников леса - участники региональных команд приедут в лесничества, чтобы помочь с выполнением необходимых работ и высадить деревья, сообщает пресс-служба организации. Также будут проведены флешмобы, посвященные бережному отношению к лесам.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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День работника леса отмечается в России каждое третье воскресенье сентября. В этот раз праздник выпал на 20-е число.

"За последние несколько десятилетий число работников леса сократилось в три раза, - сказал заместитель руководителя исполкома, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич. - В честь Дня работников леса команда "Молодежки ОНФ" решила поддержать эту благородную профессию не словом, а делом. Во всех регионах страны ребята вместе с лесниками проведут субботники и расскажут землякам о важности бережного отношения к природе. Отлично, если к нам присоединятся и другие неравнодушные жители страны".

Приуроченные к празднику мероприятия станут частью ежегодной акции "Сохраним лес". Она стартовала 15 сентября, отметили в "ОНФ".

Экономика

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