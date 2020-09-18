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18.09.2020 17:36
Рубрика: В мире

На Кубе отмечают 40 лет со дня полета первого латиноамериканца в космос

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Члены международного экипажа космического корабля "Союз-38": летчик космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Романенко и космонавт-исследователь Республики Куба Арнальдо Тамайо Мендес. 1980 год. Фото: Александр Моклецов/ РИА Новости Члены международного экипажа космического корабля "Союз-38": летчик космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Романенко и космонавт-исследователь Республики Куба Арнальдо Тамайо Мендес. 1980 год. Фото: Александр Моклецов/ РИА Новости
Члены международного экипажа космического корабля "Союз-38": летчик космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Романенко и космонавт-исследователь Республики Куба Арнальдо Тамайо Мендес. 1980 год. Фото: Александр Моклецов/ РИА Новости

Ровно 40 лет назад, 18 сентября 1980 года, произошло знаковое для всей Латинской Америки событие: в космосе оказался первый в истории космонавт из этого региона. Им оказался кубинский летчик Арнальдо Тамайо Мендес, который вместе с советским космонавтом Юрием Романенко стартовали с космодрома Байконур на корабле "Союз-38".

Фото: iStock
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Тамайо Мендес, которому на момент полета исполнилось 38 лет, окончил кубинскую академию ВВС. В 1978 году он стал участником советской программы "Интеркосмос", благодаря которой на околоземной орбите впервые побывали космонавты, не являвшиеся гражданами СССР или США. Сам полет латиноамериканца состоялся спустя два года и продлился практически 8 суток. Под руководством командира экипажа Юрия Романенко корабль "Союз-38" пристыковался к станции "Салют-6", на которой космонавты провели серию научных экспериментов. 26 сентября 1980 года Романенко и Тамайо Мендес успешно вернулись на Землю.

В этот же день Тамайо Мендесу были присвоены высшие награды сразу двух стран: он был удостоен звезд Героя СССР и Кубы. Кубинец продолжил службу в ВВС страны, получив звание бригадного генерала и став директором по международным делам этого подразделения. Затем Тамайо Мендес дослужился до должности начальника Управления внешних связей Революционных Вооруженных сил Кубы. В настоящее время Тамайо Мендес является депутатом Национальной Ассамблеи Кубы.

"Вместе с членом экипажа корабля "Союз-38 Арнальдо Тамайо Мендесом, кубинская Революция и все бедняки мира вошли в историю космических полетов", - написал на своей странице в Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель, вспоминая о полете соотечественника в космос.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Общество Космос

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