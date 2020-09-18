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18.09.2020 12:10
Рубрика: Экономика

На зарплаты сотрудников МВД и Росгвардии направят еще 28 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Более 28 млрд рублей направят на зарплаты сотрудников МВД и Росгвардии. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, документ есть в распоряжении "РГ".

Фото: iStock
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"(Запланировано) увеличение бюджетных ассигнований на денежное довольствие сотрудников и военнослужащих МВД России и Росгвардии в 2021 году на 14 136,6 млн рублей и в 2022 году - на 14 702,0 млн рублей", - сказано в документе.

Кроме того, до 2023 года еще 10,6 млн рублей будут направлены на подготовку и повышение квалификации сотрудников МВД России для борьбы с преступлениями в сфере IT-технологий.

Расходы на образовательные учреждения системы МВД будут сокращены на 335,8 млн рублей в 2021 году и на 134,1 млн в 2022 году. В 2023 году запланировано их увеличение на 1,8 млн рублей.

На зарплату сотрудникам миграционных подразделений предполагается добавить 628,2 млн рублей в 2021 году и 653,3 млн рублей в 2022 году.

Фото: iStock
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Бюджет на оплату труда работников и денежное довольствие сотрудников в рамках основного мероприятия "Управление органами внутренних дел РФ и организация деятельности системы МВД России" уменьшится в 2021 году на 487,1 млн рублей, в 2022 году - на 625,7 млн рублей и увеличится в 2023 году на 2,4 млрд рублей.

Параллельно запланировано сокращение расходов Следственного комитета России и Генпрокуратуры более чем на 1 млрд рублей в период с 2021 по 2023 годы.

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