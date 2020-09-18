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18.09.2020 12:25
Рубрика: Экономика

Научный совет появится при госкомиссии по вопросам развития Арктики

Текст: Алексей Дуэль

Координацией усилий органов исполнительной власти и научных организаций при планировании и проведении научных исследований в высоких широтах займется специально создаваемый научный арктический совет при госкомиссии по вопросам развития Арктики. Такое предложение прозвучали на заседании госкомиссии, сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, главы госкомиссии по развитию Арктики Юрия Трутнева.

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"Мы собрались, чтобы обсудить научные исследования и разработки в Арктике, а также формирование научного арктического совета при Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, - объявил участникам заседания зампред правительства России - полномочный представитель президента в ДФО, председатель государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев. - Арктика по целому ряду направлений привлекает интересы ученых всего мира. Это вопросы в сфере геологии, водных биоресурсов, экологии, таяния вечной мерзлоты и глобального потепления, экономики и социума. По ряду вопросов российские ученые занимают передовые позиции в мировом научном сообществе. Цель нашей встречи определить, как сделать эту работу более эффективной, что нужно сделать правительству для того, чтобы работа ученых была более успешной, чтобы их исследования во всех областях деятельности были максимально конкурентоспособны. У нас предстоит впереди большая программа, связанная с продолжением строительства ледокола. Есть учебные заведения, которые должны подготовить для Арктики специалистов. Мы решаем задачу, поставленную президентом России по увеличению грузоперевозок по Северному морскому пути. Это требует развития связи, ледокольной группировки, более подробного изучения ледовой обстановки. Все эти вопросы надо решать".

Научные исследования по арктической тематике ведут более 500 российских организаций, они расположены в полусотне регионов страны. Это высшие учебные заведения, институты и отделения РАН, подведомственные организациями федеральных органов власти научно-исследовательские институты, корпоративные научные центры, отметили участники заседания. С 2008 по 2018 годы в России защищено 85 докторских и 404 кандидатских диссертаций по связанным с Арктикой темам. На базе Северного (Арктического) федерального университета в 2016 году была создана ассоциация "Национальный арктический научно-образовательный консорциум", объединившая 32 российские научные организации.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС
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Создание научного арктического совета было поддержано всеми участниками совещания, в том числе представителями вузов и научно-исследовательских организаций, добавили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

"Мы поддерживаем создание такого органа при Госкомиссии. Координирующий орган должен выявлять основные направления исследований, которые актуальны для решения государственных задач", - заметила ректор СФУ им.М.В. Ломоносова Елена Кудряшева, указав на необходимость более активного участия российских образовательных и научно-исследовательских организаций в международных арктических ассоциациях и проектах.

Экономика

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