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Не так дорого. Стала известна стоимость игр для PlayStation 5 в России

Текст:   Антон Благовещенский
18.09.2020,  
16:08
PlayStation5. Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Российская стоимость эксклюзивных игр для PlayStation 5, которые станут доступны в день запуска, будет ниже европейской.

PlayStation5. Фото: Sony

Например, Demon's Souls, Destruction AllStars и Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition обойдутся покупателям в 5499 рублей, Sackboy A Big Adventure - в 4999 рублей, а Marvel's Spider-Man: Miles Morales - в 4299 рублей.

Один из эксклюзивов, а именно Astro's Playroom, будет предустановлен на консоль.

Также в геймерском подразделении Sony озвучили цены на аксессуары для PlayStation 5. Контроллер DualSense будет стоить 5799 рублей, гарнитура Pulse 3D - 8299 рублей, HD-камера с двумя объективами для записи самих геймеров и геймплея - 4999 рублей, зарядная станция для геймпадов DualSense - 2499 рублей.

Sony назвала цену PlayStation 5 для России

Глобальные продажи PlayStation 5, включая Россию, стартуют 19 ноября. Предзаказ доступен с 17 сентября.

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