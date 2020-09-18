Немецкий политик: "Северный поток - 2" готов на 97 процентов

Степень готовности газопровода "Северный поток - 2" составляет рекордные 97 процентов, заявила премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Шлезвиг.

"Это крупный инфраструктурный проект, он завершен на 97 процентов", - сказала Шлезвиг на слушаниях в Бундестаге.

"То, что США угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, это чудовищно, хотя они не совершили ничего незаконного - они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, что эти угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году тридцатилетием объединения Германии. И я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны", - констатировала политик, чьи слова приводит РИА Новости.

Напомним, против "Северного потока-2" активно выступают Соединенные Штаты, Польша и Украина. Вашингтон в надежде похоронить его потребовал от европейских компаний, задействованных в строительстве, немедленно покинуть проект.