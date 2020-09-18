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18.09.2020 18:49
Рубрика: Культура

n"RIS на "Кинотавре": цифровые сервисы ожидают рост сделок на кинорынке

Цифровой сервис для депонирования и защиты интеллектуальной собственности n"RIS подвел итоги своего участия в 31-м российском кинофестивале "Кинотавр".
Заместитель генерального директора n"RIS Валерия Брусникина. Фото: Владимир Гердо/ТАСС Заместитель генерального директора n"RIS Валерия Брусникина. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Заместитель генерального директора n"RIS Валерия Брусникина. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Медиарынок выдержал испытание пандемией, хотя потери колоссальные. Ассоциация продюсеров кино и телевидения считает, что в период самоизоляции российская киноиндустрия потеряла около 7,5 млрд рублей. Министерство культуры РФ оценивает убытки в 15 млрд рублей. Но фестиваль продемонстрировал оптимизм отрасли, появляются новые "звездные" имена, больше продюсируется телевизионных и киносериалов, - полагает управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain и заместитель генерального директора n"RIS Валерия Брусникина. - Поэтому до конца года мы прогнозируем не менее чем 20%-й рост количества сделок по распоряжению интеллектуальной собственностью в сфере кинематографа. И то, что мы в третий раз выступаем партнером фестиваля, подчеркивает постоянный тренд на востребованность цифровых сервисов для депонирования и защиты творческой продукции от пиратства".

Фото: iStock
Ассоциация IPChain призвала учитывать особенности сферы интеллектуальной собственности в цифровых реалиях

В рамках "Кинотавра" прошел также специальный питчинг сериалов, чтобы авторы кинопроектов смогли привлечь партнеров для финансовой поддержки с использованием в том числе и новых цифровых краудлендинговых сервисов.

Пресс-служба n"RIS

e-mail: pressa@nris.ru | Тел. +7 (495) 710 70 68

Информационная справка

n'RIS - международная площадка для хранения, в том числе в зашифрованном виде, любых цифровых результатов, созданных творческим трудом и доставки до "витрин" прав на них. Она помогает разместить актуальные сведения об авторах и правообладателях в блокчейн-инфраструктуре IPChain. Для подтверждения первоначального авторства цифровая площадка предоставляет свидетельства о депонировании, которые содержат ключи и идентификаторы, необходимые для предъявления в случае споров.

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Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Культура

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