Около половины россиян пользовались госуслугами на самоизоляции

Более половины граждан РФ, 51%, использовали онлайн электронные сервисы госуслуг в период самоизоляции. Такие данные получил аналитический центр НАФИ, сообщает RT.

Согласно представленной статистике, количество граждан обратившихся за госуслугами онлайн во время самоизоляции увеличилось почти вдвое. Так, 28% использовали госуслуги онлайн и до пандемии, а 21% - никогда.

Кроме того, 82% пользователей таких сервисов считают, что они упрощают взаимодействие с госорганами и облегчают получение госуслуг.

"Цифровые сервисы стали привычными для многих россиян", - констатировала Людмила Спиридонова, директор направления исследований в сфере человеческого капитала из аналитического центра НАФИ.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте старше 18 лет из 153 населенных пунктов в 53 регионах страны.