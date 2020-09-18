Оспорить заявку в Роспатент можно будет в течение трех месяцев

Начиная с сегодняшнего дня любой человек или организация сможет оспорить поданную в Роспатент заявку на правовую охрану географического указания товара или наименования места его происхождения. Сделать это надо будет в течение трех месяцев со дня подачи документов в ведомство, отмечают в пресс-службе Роспатента.

"18 сентября вступит в силу Порядок рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны географическому указанию (ГУ), наименованию места происхождения товара (НМПТ) и (или) против предоставления исключительного права ГУ, НМПТ, - отметил глава Роспатента Григорий Ивлиев. - Документ был утвержден Приказом Минэкономразвития от 17.06.2020 г. №356 (зарегистрирован в Минюсте 07.09.2020 г., рег. № 59671)".

Географическое указание как объект охраны интеллектуальных прав появилось в России этим летом. Как ранее объяснял Ивлиев, оно предназначено в первую очередь для защиты народных промыслов и традиционных продуктов от копирования и подделок. На сегодняшний день в Роспатент подано полтора десятка заявок на подобную правовую охрану.