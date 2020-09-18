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Почему тормозит смартфон. Четыре главных причины

Текст:   Антон Благовещенский
18.09.2020,  
18:28
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Все смартфоны имеют ограниченные ресурсы - объем памяти, производительность процессора, мощность аккумулятора и так далее. Как только нагрузка на устройство приближается к предельной, аппарат начинает работать заметно медленнее.

Мы попытались разобраться и выделили четыре причины "тормозов" у современных смартфонов (и планшетов, кстати, тоже).

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1. Недавнее обновление операционной системы. Сразу после установки свежей версии Android или iOS смартфон может работать менее стабильно и время от времени "замирать", не сразу реагируя на прикосновение к экрану. Это происходит из-за оптимизации приложений, которая осуществляется после апдейта. В этом случае нужно оставить смартфон заряжаться с выключенным экраном на ночь, а утром перезагрузить его, пишет сайт Huawei.

В теории может быть, что новая версия ОС и ее системные утилиты становятся более ресурсоемкими, и устаревающее оборудование не успевает за ними, но на практике смартфоны на Android получают всего два больших обновления.

2. "Тяжелые" приложения, работающие в фоновом режиме и занимающие много места в ОЗУ. Это могут быть приложения Facebook, Twitter или других социальных сетей, Messenger, Skype. Многие из них работают в фоне, обновляя данные, подключаясь к интернету и так далее. У большинства популярных приложений есть Lite-версии, которые не так требовательны к оперативной памяти, поскольку не работают в фоне активно. Ими и нужно воспользоваться.

Чтобы узнать, какие именно приложения наиболее прожорливы, можно зайти в раздел "Настройки - О телефоне" и семь раз нажав на номер сборки ОС. В открывшемся меню разработчика можно увидеть меню "Запущенные службы".

3. Старый аккумулятор. Стареющие батареи - одна из больших проблем современной мобильной электроники. Спустя несколько лет после покупки они деградируют и не всегда в состоянии поддерживать нужное напряжение. В результате может упасть максимальная тактовая частота процессора и снизиться скорость доступа к памяти.

Первый выход - искусственное ограничение производительности смартфона на уровне самой системы. К такому методу прибегают в Apple, а вот производители Android-смартфонов не всегда придерживаются такой же практики, пишет Android Authority. Второй - замена батареи.

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4. Мало постоянной памяти. Утверждение может показаться немного странным, но это тем не менее так. Скорость записи на флеш-память NAND снижается по мере ее заполнения. Все дело во фрагментации - это означает, что разные части файлов записаны в разных местах внутреннего хранилища, и системе приходится проделывать большую работу, чтобы просканировать память и найти все нужные части.

Современные мобильные операционки предотвращают чрезмерную фрагментацию, однако по мере заполнения памяти системе все труднее перемещать старые данные и записывать новые из-за нехватки свободного места. В этом случае помогает лишь сброс к заводским настройкам.

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