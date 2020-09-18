Посольство РФ потребовало от США разъяснений после репортажа NBC о Крыме

После выхода в эфире телеканала NBC репортажа, в котором упоминаются "украинские подразделения" в Крыму, у работающих в Вашингтоне российских дипломатов возникли вопросы к американским властям. Посольство РФ в США потребовало объяснений. Дипмиссию обеспокоили утверждения относительно связей США с "украинскими подразделениями, воюющими с российскими силами в Крыму".

"Официальные лица говорят о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах. Если это правда, мы требуем от американской стороны прояснить, способствовал ли Вашингтон в организации террористических атак против жителей Крыма", - подчеркивается в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.