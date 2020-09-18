Постпред Беларуси заявил об отсутствии в стране политзаключенных

В Беларуси сажают в тюрьму за нарушение закона, а не по политическим мотивам, заявил постпред республики при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич.

По мнению дипломата, обвинения в сексуальном насилии против протестующих намеренно распространяют "злопыхатели и вредители".

"Утверждения о наличии в стране политических заключенных не соответствуют реальности. Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовным кодексом", - сказал Амбразевич в ходе дебатов по ситуации с правами человека в Беларуси. Мероприятие прошло на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Мы опровергаем неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных. Зарегистрированных официальных заявлений об этом нет. Также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами", - констатировал белорусский дипломат, слова которого приводит РИА Новости.