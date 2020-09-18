Постпредство РФ при ЕС: Наши вопросы по делу Навального "попали в точку"

Распространенные постоянным представительством России при Евросоюзе вопросы о нестыковках вокруг якобы имевшего место отравления блогера Алексея Навального "попали в точку". Об этом корреспонденту "РГ" заявили российские дипломаты в Брюсселе, комментируя реакцию в ЕС на данную инициативу.

"По большому счету, обобщая и конкретизируя и так циркулирующие в публичном пространстве вопросы, Постпредство преследовало цель не столько добиться официального ответа от структур ЕС, сколько стимулировать в брюссельских коридорах и вообще в европейском обществе мыслительный процесс - разумеется, среди тех, кто еще не утратил способность к логическому мышлению, - сообщил "РГ" пресс-атташе постпредства РФ при ЕС Сергей Ковалевский. - И реакция действительно есть. Причем ее несколько нервный характер у отдельных деятелей как здесь, в Брюсселе, так и в отдельных европейских странах, показывает, что наши вопросы попали в точку".

По словам дипломата, довольно оперативно прокомментировали текст российского постпредства при ЕС в Европейской внешнеполитической службе. Там заявили, что "все вопросы должны быть рассмотрены, и ответы на них должны быть даны в рамках процессуальных норм и сроков".

"Полностью разделяем такую позицию и исходим из того, что она в равной степени относится ко всем участникам процесса. Надеемся, что этот призыв услышат в первую очередь в Берлине, начав, наконец, сотрудничать с Москвой в полном соответствии со всеми юридическими правилами. Если, конечно, цель наших европейских партнеров действительно заключается в прояснении всех обстоятельств этой странной истории, а не создании дымовой завесы для неких неоднозначных шагов, способных существенно ухудшить международный климат в Европе и навредить интересам самих же европейцев", - сказал Сергей Ковалевский.

Напомним, в минувший вторник постпредство РФ при ЕС адресовало девять вопросов о ситуации вокруг Навального широкой европейской общественности, чиновникам Евросоюза, а также членам Европарламента. Последние, тем не менее, в четверг отметились антироссийской резолюцией, привязанной к делу Навального и носящей рекомендательный характер. В ней европарламентарии призвали власти ЕС ужесточить санкции против России и остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов ранее констатировал: наша страна получает от представителей Евросоюза сигналы о том, что ситуация вокруг Навального так или иначе отрицательно скажется на всем комплексе двусторонних отношений.