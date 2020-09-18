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18.09.2020 01:45
Рубрика: В мире

Прорывное открытие ученых поможет победить метастазы у онкобольных

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа ученых под руководством Майкла Лисанти и Федерики Сотжа, работающая в Университете Салфорда в британском Манчестере, сделала открытие, которое, не исключено, поможет перевести онкологические заболевания в разряд излечимых.

Фото: РИА Новости
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Статья об их открытии специалистов опубликована в журнале Frontiers in oncology ("Границы онкологии"). Исследования, проводимые учеными, были направлены на борьбу с метастазами - главной причиной смерти от онкологических заболеваний. Врачи научились удалять опухоли, однако борьба с метастазами, даже при использовании химической и лучевой терапии, зачастую не дает желаемого результата.

Ученые из Салфордского университета попытались найти ингибиторы, которые подавляли бы метастазы. Им удалось выяснить, что уязвимое место метастазов - истощение энергии клеток. Чтобы лишить клетки энергии и, тем самым, возможности размножаться, исследователи использовали доксициклин - полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия, применяемый для лечения бактериальных инфекционных заболеваний. Этот препарат, одобренный FDA в 1967 году, широко известен на рынке.

Ученые модифицировали препарат, сделав его в пять раз более действенным против клеток метастазов. В то же время такое усиление свело на нет действие доксициклина как антибиотика, что позволяет не опасаться появления устойчивых к нему инфекций. Впереди у лекарства клинические испытания. И если они будут успешными, то, по словам Майкла Лисанти, это поможет изменить клиническую практику, добавив в нее профилактику метастазов.

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