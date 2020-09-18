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18.09.2020 15:54
Рубрика: Власть

Путин поручил готовить руководителей нового поколения в ОПК

Текст: Кира Латухина
Талантливые управленцы, ученые и конструкторы должны иметь возможность в полной мере проявить себя и занять "командные высоты" в оборонно-промышленном комплексе. Таких людей нужно много - не одна сотня. Об этом заявил президент на заседании военно-промышленной комиссии.

"Будем и дальше укреплять кадровый потенциал ОПК, в том числе создавать условия, чтобы талантливые управленцы, ученые, конструкторы - те, кому сегодня 30, 40 лет, - могли в полной мере проявить свои способности, использовать накопленный опыт, реализовать свои смелые идеи и в перспективе занять "командные высоты" на предприятиях отрасли, взять на себя ответственность за их будущее, а значит, за надежное обеспечение современной техникой армии и флота России в предстоящие десятилетия", - подчеркнул глава государства.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Владимир Путин предложил обсудить, как идет формирование федерального кадрового резерва в ОПК. Подобные форматы - президентский и федеральный резерв управленческих кадров, открытый конкурс "Лидеры России" и ряд других зарекомендовали себя с самой лучшей стороны, оценил он. "Специалисты, прошедшие такой строгий отбор, уже работают на разных уровнях власти", - добавил президент.

С мая такая работа началась и на предприятиях ОПК - по четырем направлениям. Отобраны 55 перспективных профессионалов, по словам главы государства - настоящих лидеров. Сейчас они учатся стратегическому планированию деятельности оборонных предприятий, организации работы крупных трудовых и научных коллективов, управлению портфелем заказов и финансами.

"Важно готовить руководителей именно нового поколения, которым предстоит решать стоящие перед отраслью масштабные и нестандартные задачи: это в том числе эффективное и своевременное выполнение гособоронзаказа, ускоренное внедрение в серийное производство научно-технических достижений и, конечно, разработка перспективных образцов вооружений и техники", - продолжил Путин. "Таких специалистов нам нужны сотни, без всякого преувеличения. Речь идет о многих сотнях специалистов самого высшего звена", - уточнил он и попросил вице-премьера Юрия Борисова подробно доложить по федеральному кадровому резерву в ОПК и планах в этой сфере.

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