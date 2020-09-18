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18.09.2020 13:09
Рубрика: Власть

Путин сегодня запишет речь для Генассамблеи ООН

Текст: Кира Латухина

Сегодня президент окончательно доработает текст своего выступления на Генассамблее ООН, и оно будет отправлено в Нью-Йорк. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Кремль раскрыл тему выступления Путина на Генассамблее ООН

"Сегодня состоится запись выступления Путина на Генсассамблее ООН", - сказал Песков. "Президент всегда сам работает над текстами выступлений, дорабатывает, вносит необходимые с его точки зрения коррективы", - напомнил он.

После финализации президентом оно будет записано и далее отправлено в Нью-Йорк, заключил представитель Кремля.

Также сегодня президент проведет заседание военно-промышленной комиссии, приуроченное к завтрашнему Дню оружейника.

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