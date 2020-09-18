Путин заявил о наличии у России уникального оружия

В ряде случаев российское оружие не имеет аналогов в мире, заявил президент на заседании военно-промышленной комиссии накануне Дня оружейника.

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.

"А в некоторых случаях наше оружие и не имеет никаких аналогов, по ряду характеристик это совершенно очевидно", - подчеркнул глава государства.