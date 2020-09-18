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18.09.2020 13:03
Рубрика: Власть

Разработаны мишени для фиксации не только попаданий, но и промахов

Текст: Иван Петров
Не имеющий аналогов в России мишенный комплекс разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш - входит в госкорпорацию "Ростех"). В отличие от множества существующих образцов новинка в автоматическом режиме фиксирует не только попадания стрелка, но и его промахи. Это, по словам оружейников, позволит максимально точно определять результаты стрельбы и упростит подготовку оружия к бою, а также весь процесс обучения.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

О мишенном комплексе "Новатор" в пятницу рассказали в пресс-службе "Ростеха". Отмечается, что разработка полностью состоит из отечественных компонентов. "Наша "умная" мишень превосходит по характеристикам зарубежные образцы, например комплексы со швейцарской системой индикации попаданий LOMAH, которые не фиксируют близкие промахи и попадания в край мишени", - отметил гендиректор ЦНИИточмаш Альберт Баков.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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При этом "Новатор", по его словам, значительно дешевле импортных аналогов. Этого удалось достичь как раз благодаря исключительно российским комплектующим.

Мишенный комплекс "Новатор" предназначен для стрельбы из оружия калибром от 5,45 до 12,7 мм - одиночными выстрелами или очередями. Его предназначение - обучение навыкам меткой стрельбы и испытания образцов стрелкового оружия.

Разработчики надеются на интерес к мишенному комплексу со стороны силовиков. "Разработка призвана заменить мишени, которые используются в Российской армии и других силовых ведомствах", - указал Альберт Баков.

Отмечается, что в отличие от установок УМУ-С-127, составляющих в настоящее время основу полевого мишенного оборудования, "Новатор" не только констатирует факт попадания в мишень, но и фиксирует количество попаданий, их место, а также промахи в радиусе до двух метров. "В основе комплекса лежит уникальное техническое решение - модернизированная акустическая система локации траектории полета пуль. Такая технология исключает срабатывание мишени от рикошетных пуль или комьев земли и влияние субъективного фактора на результаты испытаний, поскольку сбор и обработка результатов полностью автоматизированы", - пояснили в пресс-службе "Ростеха".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Разработчики заявляют, что фиксация промахов, особенно отклонений в пределах 3 мм, значительно упрощает обучение стрельбе. Поскольку стрелок и инструктор видят, насколько и в какую сторону отклонилась пуля, и могут точнее скорректировать огонь. Эти данные также необходимы при проверке кучности стрельбы для подготовки оружия к бою.

Новый мишенный комплекс фиксирует результаты стрельбы при темпе до 2 тысяч выстрелов в минуту и скорости пули в мишенной плоскости не менее 455 м/с. Все результаты при этом отображаются на мониторе компьютера, который входит в состав комплекса вместе с самой мишенной установкой, блоком управления, принтером и кабельными линиями связи. "В будущем планируется расширить технические возможности комплекса - им можно будет управлять по радиоканалу и использовать его для стрельбы из оружия калибром выше 12,7 мм", - заключили в госкорпорации.

Власть Безопасность Армия Компании Госкорпорации Ростех

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