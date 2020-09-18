Фестиваль финансовой грамотности пройдет онлайн

Ежегодный фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщает mos.ru.

Откроется он 26 сентября в 10:30, а онлайн-площадки заработают в 11:00. По словам организаторов, принять участие смогут все желающие. Их ждут веб-квесты, квизы и олимпиады. Запланированы также финансовые лекции и мастер-классы. Эксперты подскажут, как разобраться с налоговыми вычетами, открыть с нуля свой бизнес или грамотно спланировать семейный бюджет.

Расписание семинаров и лекций фестиваля опубликовано на сайте finfest.moscow.