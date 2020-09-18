Франц Клинцевич покидает Совет Федерации

Вновь избранный губернатор Смоленской области Алексей Островский наделил сенаторскими полномочиями депутата областной думы Нину Куликовских. Она сменит в Совете Федерации Франца Клинцевича.

"Указом губернатора Алексея Островского от 18 сентября Нина Куликовских назначена членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителем от администрации Смоленской области", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы области.

Указ уже вступил в силу, и тем самым прежний представитель от исполнительного органа власти Смоленский области в Совете Федерации Франц Клинцевич утратил свои полномочия. Он был сенатором от региона с 2015 года, несколько лет занимал пост первого заместителя председателя комитета СФ по обороне и безопасности.