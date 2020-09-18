Гидрометцентр: Москвичам еще рано настраиваться на осенние холода

Похолодание на европейской территории продлится недолго. Правда, в выходные в центре погода будет совсем не комфортной.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, сегодня днем в Москве максимум до +13 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь.

Возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду. В субботу облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью в столице +6+8, по области +3+8. Днем в Москве и области от 12 до 15 градусов тепла. Будет также ветрено.

В воскресенье, 20 сентября, благодаря антициклону из Зарубежной Европы, дождей не ожидается, но так как ветер еще будет дуть с северо-запада, то будет прохладно. Температура ночью в Москве и области немного повысится - до +5+7, днем воздух будет прогреваться от 11 до 14 градусов.

А с новой недели синоптики обещают возвращение тепла. В понедельник в столице уже менее ветрено. Ночью до плюс восьми градусов, днем до +17. Во вторник ветер начнет дуть с юго-запада. Дождей не прогнозируется. А днем температура воздуха будет повышаться до 20 градусов и выше.