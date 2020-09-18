Куда москвичи чаще всего ездят на такси и каршеринге

На такси и каршеринге москвичи и гости города предпочитают добираться в центр Москвы и аэропорт Внуково. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Такси также регулярно вызывают к Белорусскому вокзалу. Часто им пользуются, чтобы добраться до делового центра "Москва-Сити" и вернуться назад.

Если говорить о каршеринге, машины чаще всего берут в аренду, чтобы доехать до аэропорта Домодедово. Там, уточнили в дептрансе, пользователи сервиса часто начинают и завершают свои поездки.