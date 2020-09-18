Московские врачи вылетели в Узбекистан для борьбы с коронавирусом

35 врачей столицы вылетели в Узбекистан для оказания консультативно-методической и практической помощи местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Бригаду возглавляет Константин Покровский, врач-хирург городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова департамента здравоохранения Москвы. Он уже выезжал с бригадами врачей на помощь коллегам во Владикавказе и Республике Тыва. Это уже второй межгосударственный медицинский выезд врачей департамента здравоохранения Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом. В июле столичные медики помогали коллегам в Казахстане.

В составе бригады - врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, врач лабораторной диагностики, медсестры-анестезисты, эпидемиологи, начальник кислородно-газификационной службы, пульманологи и терапевты. Это врачи из пятнадцати ведущих столичных стационаров, а также из трех детских и двух инфекционных больниц Москвы.

Медбригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.

В Узбекистане столичные специалисты оценят обстановку и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц. Бригады будут посещать COVID-стационары, помогать в перепрофилировании клиник, вести прием и осматривать пациентов в красной зоне, проводить обучающие семинары для врачей различных специальностей.

Начиная с мая, по поручению мэра столицы Сергея Собянина, мультидисциплинарные бригады московских врачей посетили Северную Осетию - Аланию, Ингушетию, Дагестан, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую области, Камчатку, Ханты-Мансийск, Тыву, Хабаровск, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. А также для помощи в борьбе с коронавирусом в рамках международного взаимодействия бригады врачей были направлены на юг и север Казахстана.