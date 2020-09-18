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18.09.2020 12:28
Рубрика: Экономика

Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций

Текст: Любовь Проценко
Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций, оно касается сотрудничества между Московским инновационным кластером и научным пекинским парком "Чжунгуаньцунь".

Подписание прошло перед началом заседания наблюдательного совета фонда "Московского инновационного кластера" под председательством мэра Москвы Сергея Собянина в режиме видеоконференции с Пекином. В ней приняли участие член постоянного комитета Пекинского горкома КПК Ван Нин и председатель совета университета Цинхуа в Пекине Чэнь Сюй.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Перед подписанием документа Собянин сказал: "Кооперация между Московским инновационным кластером и научным парком Пекина может стать мощным драйвером развития столиц России и Китая на благо жителей наших стран и городов. Москва готова к самому широкому сотрудничеству с партнерами из Китая".

Руководитель фонда "Московский инновационный кластер" Анатолий Валетов отметил, что соглашение между двумя инновационными центрами включает несколько направлений сотрудничества - в сфере инноваций, исследований и разработок передовых направлений науки и технологий:

- Сегодня мы подготовили подписание соглашения между Московским инновационным кластером и инновационным центром "Чжунгуаньцунь". Оно носит максимально прикладной характер. Нарабатываются разные направления сотрудничества. Это и использование цифровой платформы Московский инновационного кластера i.moscow для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими компаниями. У нас в планах активное развитие международного сотрудничества, и мы рады, что первое такое большое соглашение и партнерство мы делаем именно с Пекином.

Заключение соглашения стало одним из практических шагов по реализации совместной инициативы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о проведении в 2020-21 гг. Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

По словам Собянина, в Московском инновационном кластере участвует уже более 17 тыс. предприятий. Среди них крупнейшие российские предприятия в сфере авиастроения, освоения космоса, фармацевтической, электронной промышленности, информационных технологий. Свыше 90% участников кластера являются малыми и средними инновационными предприятиями. Всего же, отметил мэр, в российской столице работают более 130 тыс. технологичных компаний, более 200 тыс. ученых и 150 тыс. разработчиков в сфере информационных технологий.

В регионах Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отношения России и Китая

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