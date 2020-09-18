Неизвестный прорвался на территорию резиденции посла США в Москве

Неизвестный на автомобиле прорвался в пятницу на территорию Спасо-Хауса - резиденции посла США в Москве, сообщили в американской дипмиссии.

"Джона Салливана не было дома в это время", - написала в Twitter пресс-секретарь американского посольства в РФ Ребекка Росс. По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал. Другие подробности не сообщаются.

В этой истории остается непонятным, как злоумышленнику удалось осуществить свой план - Спасо-Хаус является одним их самых опекаемых полицией дипломатических объектов в столице.