Поисковики обнаружили останки более 700 красноармейцев подо Ржевом

Останки более 700 красноармейцев обнаружили военные поисковики в ходе международной экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Нашли и 12 персональных медальонов с личными данными.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в международной экспедиции, кроме военнослужащих отдельного специального поискового батальона ЗВО, участвовали около 500 поисковиков из 26 регионов России, а также Беларуси и Казахстана. Экспедиция проводилась в Ржевском районе Тверской области в местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов.

Останки перезахоронили с воинскими почестями. Кроме того, солдаты и офицеры провели инженерную разведку местности, вывезли неразорвавшиеся боеприпасы и их фрагменты. А еще они организовали занятия для гражданских поисковиков по методике работ, документированию результатов и безопасности.

Теперь поисковики будут искать родственников погибших красноармейцев, ориентируясь на данные персональных медальонов.