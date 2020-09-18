Новости

Еще 1107 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:36
Володин: Провокация с Навальным нужна, чтобы помешать РФ защищать Беларусь 09:25
Холода и дожди задержатся в Москве на выходные 09:24
На Урале проверят информацию о терроризирующем школу третьекласснике 09:23
Поисковики обнаружили останки более 700 красноармейцев подо Ржевом 09:20
Глава района в Челябинской области скончался от COVID-19 09:17
Беспилотник впервые в мире приземлился в аэропорту 09:16
Сергунина: За два года с образовательными программами "Технограда" познакомились более 420 тысяч человек 09:07
В Москве открывается выставка петербургского художника Павлика Лемтыбожа 08:59
В Тобольске спасли пациента, у которого почти "растворился" кишечник 08:50
Пушков отреагировал на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров 08:45
Россиян призвали перейти на осенний режим сна 08:36
Уже более 300 НКО социальной сферы подали заявки на гранты 07:44
В Роспотребнадзоре рассказали о 22 мутациях коронавируса 07:32
Суд заочно арестовал напавшего на российское учреждение в Киеве 07:28
"Тампа-Бэй" вышла в финал плей-офф НХЛ 07:15
Эксперт предостерег от покупки поддельных билетов в театр 07:04
Роспотребнадзор: коронавирус может стать сезонным заболеванием 06:44
Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму 05:18
В "Роскосмосе" рассказали об изменении облика ракеты для полетов к Луне 05:15
В Якутии ограничения в связи с COVID-19 продлены до 2 октября 04:35
В небе над Приморьем и Хабаровским краем устроили бои 30 самолетов 04:32
Twitter усилит безопасность связанных с выборами в США аккаунтов 04:30
Уровень Амура около Хабаровска превысил опасную отметку 04:26
Байден призвал к досрочной отставке Трампа 04:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
18.09.2020 09:20
Рубрика: Власть

Поисковики обнаружили останки более 700 красноармейцев подо Ржевом

Текст: Светлана Цыганкова
Ржевский мемориал Фото: Юрий Снегирев/РГ Ржевский мемориал Фото: Юрий Снегирев/РГ
Ржевский мемориал Фото: Юрий Снегирев/РГ

Останки более 700 красноармейцев обнаружили военные поисковики в ходе международной экспедиции "Ржев. Калининский фронт". Нашли и 12 персональных медальонов с личными данными.

Фото: Пресс-служба ЗВО
На острове Гогланд нашли захоронение защитников Ленинграда

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в международной экспедиции, кроме военнослужащих отдельного специального поискового батальона ЗВО, участвовали около 500 поисковиков из 26 регионов России, а также Беларуси и Казахстана. Экспедиция проводилась в Ржевском районе Тверской области в местах кровопролитных сражений 1942-1943 годов.

Останки перезахоронили с воинскими почестями. Кроме того, солдаты и офицеры провели инженерную разведку местности, вывезли неразорвавшиеся боеприпасы и их фрагменты. А еще они организовали занятия для гражданских поисковиков по методике работ, документированию результатов и безопасности.

Теперь поисковики будут искать родственников погибших красноармейцев, ориентируясь на данные персональных медальонов.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

Главное сегодня

Посольство РФ в США заинтересовал репортаж NBC о террористах в Крыму
Пушков отреагировал на обвинения Польши в адрес российских диспетчеров
Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы
В Роспотребнадзоре рассказали о 22 мутациях коронавируса
Вильфанд обозначил сроки наступления бабьего лета в регионах
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток