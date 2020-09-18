Сергунина: За два года с образовательными программами "Технограда" познакомились более 420 тысяч человек

Инновационно-образовательному комплексу "Техноград" на ВДНХ исполнилось два года, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Он открылся в сентябре 2018-го. С тех пор с его обучающими программами познакомились уже более 420 тысяч человек.

- Это современный образовательный проект, и, надо сказать, весьма востребованный. Аналогов ему пока нет ни в России, ни в Европе. По принципу одного окна "Техноград" объединяет много возможностей. Здесь можно пройти профориентационный тест, получить консультацию специалиста по развитию карьеры, поучаствовать в тренинге, повысить квалификацию или освоить новую профессию на интенсивном курсе, - рассказала заммэра.

В "Технограде" представлены лучшие мировые и отечественные образовательные практики более чем по 40 перспективным специальностям и профессиям будущего. Программы обучения подготовлены совместно с ведущими компаниями города, с учетом реальных запросов рынка. Комплекс ориентирован на посетителей любого возраста. Школьники могут получить представление об интересующих профессиях, студенты - научиться работать на самом современном оборудовании и узнать о требованиях потенциальных работодателей, взрослые - улучшить свои профессиональные навыки или даже поменять специальность.

В этом году в образовательной программе появились новые мастер-классы по звукорежиссуре, фотографии, графическому дизайну, видеоблогингу и видеомонтажу, трехмерной анимации, программированию, гейм-дизайну, английскому языку, флористике, технологиям в строительстве. А во время действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения COVID-19, здесь запустили дистанционное обучение по 100 программам, доступным параллельно с офлайн-курсами и мастер-классами.