Собянин: В стационарах находятся около 4 тысяч больных коронавирусом

В стационарах столицы находятся около 4 тысяч пациентов с коронавирусом, за жизнь которых борются врачи. Об этом заявил мэр Сергей Собянин на церемонии награждения медицинских работников Москвы.

"Ничего еще не закончилось, пандемия продолжается, - цитирует градоначальника РИА Новости. - Мы видим, как сложно она протекает в европейских странах, где начался бурный подъем. В Москве этого нет, небольшие поднятия количества заболевших в большей степени связаны с резким увеличением количества тестируемых. Ситуация стабильная, но тем не менее мы понимаем, что на сегодняшний день в Москве находится около 4 тысяч больных в наших стационарах".

Мэр поблагодарил медиков за их работу и подчеркнул, что здравоохранение города за время пандемии стало не слабее, а прочнее, хотя и столкнулось с большими сложностями. Градоначальник добавил, что все элементы здравоохранения, включая скорую помощь, поликлиники и стационары, начали работать как единый организм. "Я надеюсь, что этот опыт и динамичного развития, и четкой организации всех служб останется после пандемии навсегда на службе московского здравоохранения", - сказал Собянин.