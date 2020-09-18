Стартует отборочный этап олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

В субботу, 19 сентября, стартует отборочный этап второго сезона "Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior" для учеников 5-7 классов. Олимпиада - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В этом году школьники будут соревноваться дистанционно. В финалы конкурса смогут выйти почти 2 тысячи учащихся, а победителями станут 45 команд - около 180 человек со всей России.

Как и в первом сезоне, соревнования пройдут по пяти сферам:

• Технологии для виртуального мира.

• Технологии для космоса.

• Технологии для мира роботов.

• Технологии для среды обитания.

• Технологии для человека.

- Оба этапа соревнований - отборочные туры и финал - пройдут полностью в дистанционном формате, - прокомментировал заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Владислав Даванков. - Отборочный этап продлится ровно месяц, по 19 октября, но зарегистрироваться можно будет вплоть до 16 октября. Мы уже получили более 4 тысяч заявок из 75 регионов России.

Он уточнил, в пятерку лидеров по числу регистраций вошли Московская и Новосибирская области, Санкт-Петербург, Москва и Удмуртская Республика. Много заявок пришло из малых городов России, например, Адыгейска, Дедовска, Звенигорода, Талдома, Шатуры.

- Заключительные этапы олимпиады начнутся 15 ноября и закончатся 13 декабря, - уточнил Владислав Даванков. - В финал в каждом федеральном округе и в Москве пройдут 220 участников: по 44 в каждой сфере.

Отборочные соревнования и финалы будут проходить по восьми федеральным округам и отдельно - по Москве. Таким образом, участники будут соревноваться не со всей страной, а только с теми ребятами, которые живут в том же федеральном округе.

- В прошлом году финалисты приезжали на площадки проведения финала, но в этом году из-за угрозы пандемии они останутся дома. Онлайн-формат решает несколько задач: он безопасен и одновременно более доступен. Для участия в отборе необходим только компьютер с доступом в интернет, а значит, проявить себя наравне с другими смогут, например, ребята с ограниченными возможностями здоровья, - отметил лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов. - Конечно, дистант накладывает ограничения на использование оборудования, однако разработчики заданий планируют активно использовать различные симуляторы и "аватаров" - операторов, которые будут выполнять указания и инструкции финалистов в прямом эфире.

Для выполнения заданий участникам отборочного тура потребуются знания как по школьным предметам: информатике, математике, физике, биологии, так и за рамками школьной программы. Школьников ждут задачи по программированию, 3D-моделированию, проектированию электрических схем, небесной механике и даже истории компьютерных игр.

После подведения итогов отборочного этапа финалистов объединят в команды, и начнется подготовка к заключительному этапу.

- Для участия в финале участникам понадобится только компьютер или ноутбук с доступом в интернет. Все остальное мы берем на себя: каждый школьник получит программное обеспечение, если оно платное, либо инструкции по установке, если оно бесплатное, - подчеркнул президент Ассоциации участников технологических кружков, секретарь Олимпиады Кружкового движения НТИ Алексей Федосеев. - Мы хотим, чтобы ребятам было комфортно и интересно соревноваться. Поэтому наши задания будут иметь некий сюжетный контекст. Например, в сфере "Технологии для космоса" финалистам предстоит заняться спасением лунной базы. Главная задача конкурса - заинтересовать школьников, познакомить их с миром прорывных технологий, вовлечь их в инженерное образование. Технологии - это не магия, а навык, который может освоить каждый.

Школьники на практике познакомятся с современными технологиями и примерят на себя роли настоящих инженеров, конструкторов, программистов и аналитиков. В будущем ребята смогут выступить и на Олимпиаде Кружкового движения НТИ для 8-11 классов и получить льготы при поступлении в ведущие инженерные вузы России.