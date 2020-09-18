Суд арестовал экс-президента Союза биатлонистов России Кравцова

Басманный суд Москвы арестовал директора центра подготовки сборных команд России, экс-президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова по делу о растрате до 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие ходатайствовало о заключении Кравцова под стражу, аргументировав это тем, что обвиняемый может скрыться.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия", - заявила судья Евгения Николаева.

Экс-глава СБР обвиняется в том, что он, возглавляя центр спортивной подготовки сборных команд, устроил на работу несколько человек и выплачивал им зарплату, но по факту эти люди не работали. Ущерб от этих действий оценивается в 14 млн рублей.

Сам Кравцов заявил, что обвинения необоснованны.

Согласно части 4 статьи 160 УК РФ, Кравцову грозит до 10 лет лишения свободы.