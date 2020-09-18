Турникеты с Face Pay появятся на станциях столичного метро в 2021 году

Расплатиться за проезд в метро с помощью технологии распознавания лиц можно будет на всех станциях московского метро уже в следующем году. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В своей ставшей уже традиционной транспортной колонке он написал о том, что метро в Москве переходит на новый уровень. И этот уровень называется Face Pay. Или оплата лицом. "Представьте - турникет просто распахивает перед вами створки", - описывает Ликсутов ближайшее будущее пассажиров подземки. Заммэра утверждает, что такая технология пока массово не реализована нигде в мире, поэтому Москва претендует на первенство в этом вопросе.

Ликсутов обещает, что уже весной 2021 года в метрополитене на каждой станции появится хотя бы по одному турникету, за проход через который можно будет расплатиться лицом.