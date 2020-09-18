Уже более 300 НКО социальной сферы подали заявки на гранты

Как напомнила заместитель мэра Москвы по социальной политике Анастасия Ракова, с первого сентября в городе стартовал отраслевой конкурс грантов для некоммерческих организаций социальной сферы "Москва - добрый город". За это время более 300 НКО приступили к заполнению проектной заявки.

- Мы продолжаем активно взаимодействовать с некоммерческим сектором столицы в вопросах социальной поддержки москвичей, - рассказала заммэра. - НКО владеют определенным уровнем экспертной оценки и являются разработчиками уникальных социальных практик. Город в свою очередь готов к взаимодействию, а главное - мы стараемся сделать все возможное, чтобы оказать поддержку правильным и нужным инициативам. Нам важно выстроить эффективную модель работы с НКО, которая помогла бы как можно большему числу горожан получить доступ к качественным услугам.

Конкурс грантов для НКО социальной сферы проходит в столице во второй раз при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения. Прием заявок продлится до 30 сентября. У организаций есть еще две недели для того, чтобы успеть сформировать заявку в личном кабинете на сайте проекта. Все заявки, которые будут отправлены до 20 сентября смогут претендовать на обратную связь от кураторов конкурса. В случае обнаружения технических ошибок или неточностей, куратор оставит комментарий об ошибке в системе электронной подачи заявок, а у представителей НКО откроется доступ к редактированию. Исправить заявку можно до 30 сентября включительно.

Конкурс помогает благотворительным фондам и другим некоммерческим организациям оказывать помощь нуждающимся москвичам. В прошлом году поддержку получили 149 социальных проекта, которые помогли свыше десяти тысячам москвичей.

Например, проект "Ресурс добра" ассоциации НКО "Все вместе" помог 300 волонтерам предотвратить эмоциональное выгорание, с которым часто сталкиваются люди, работающие в социальной сфере. Проект "Я стала другой" от фонда "Спешите делать добро" оказался подспорьем для 250 женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, помог им обрести уверенность в себе и справиться с психологическими сложностями. Свыше 1600 москвичей старшего возраста прошли обучение в школе для нянь "Бабушка и дедушка на час" от НКО "Возрасту.нет" и сумели трудоустроиться по востребованной профессии - гувернер.