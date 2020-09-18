В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень опасности

В столичном регионе в субботу объявлен "желтый" уровень погодной опасности - синоптики в этот день в Москве с 9 до 15 часов и в Подмосковье с 9 до 16 часов прогнозируют сильный ветер с порывами 12-17 м/с.

Такие данные опубликованы на прогностической карте Гидрометцентра РФ. "Желтый" уровень обозначает, что погода потенциально опасна.

Помимо порывистого ветра других неблагоприятных погодных явлений не ожидается: по прогнозу в столичном регионе днем в выходные будет в районе 11-14 градусов тепла, облачно и без осадков.