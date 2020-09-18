В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень опасности

Новости

Билл Гейтс озвучил сроки окончания пандемии коронавируса 19:44
Умер актер из "Папиных дочек" и "Возвращения Мухтара" Владимир Чуприков 19:12
В Таиланде продолжаются многотысячные протесты с требованием реформ 19:09
В Анталье зафиксирован самый жаркий сентябрь за последние 70 лет 19:05
МВД: Милиция в Бресте стреляла в воздух в предупредительных целях 18:31
"Аэрофлот" возобновит еженедельные рейсы в Минск с 26 сентября 18:15
Греческий монастырь воздвиг 15-метровый крест на границе с Турцией 17:30
Силуанов рассказал о выгодах предоставления кредита Беларуси 17:12
Times: Авиация и флот Британии активизировались у границ России 17:03
В Мадриде ограничили свободу передвижения 16:42
"Рубин" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ 16:30
Свое последнее фото Валентина Легкоступова сделала с Михаилом Борисовым 15:38
ГУВД Минска подтвердило задержание протестующих 15:21
"Столото" выразило соболезнования в связи со смертью Михаила Борисова 15:02
Мелодрама "После. Глава 2" обошла в российском прокате "Довод" и "Мулан" 14:01
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов умер от коронавируса 13:37
Черчесов отреагировал на слова камерунца Ондуа о вызове в сборную России 13:28
МВД Беларуси сообщило о 415 задержанных в Минске 12:34
Перебежчик из КНДР задержан при попытке вернуться в Северную Корею 12:00
Колумбия возобновила международное авиасообщение 11:59
МИД РФ обвинил США в спекуляциях вокруг санкций против Ирана 11:54
Российские и белорусские военные провели совместное десантирование 11:19
"Спартак" выразил соболезнования семье и близким Михаила Борисова 11:13
Эксперт сообщил об опасных тенденциях с COVID-19 в ряде регионов 11:07
Названы самые полезные и дешевые продукты 10:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Валерий Вечорко: Нам жить в условиях нового вируса
Валерий Вечорко: Нам жить в условиях нового вируса
Как подорожание запчастей скажется на страховых выплатах и стоимости ОСАГО
Как подорожание запчастей скажется на страховых выплатах и стоимости ОСАГО
18.09.2020 19:30
Рубрика: Общество

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень опасности

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В столичном регионе в субботу объявлен "желтый" уровень погодной опасности - синоптики в этот день в Москве с 9 до 15 часов и в Подмосковье с 9 до 16 часов прогнозируют сильный ветер с порывами 12-17 м/с.

В Москве за минувшие сутки выпало около 70% месячной нормы осадков

Такие данные опубликованы на прогностической карте Гидрометцентра РФ. "Желтый" уровень обозначает, что погода потенциально опасна.

Помимо порывистого ветра других неблагоприятных погодных явлений не ожидается: по прогнозу в столичном регионе днем в выходные будет в районе 11-14 градусов тепла, облачно и без осадков.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

С понедельника Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами
Косачев: США не видят никакого смысла в дальнейшем существовании ООН
В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России
Скончался бессменный ведущий программы "Русское лото" Михаил Борисов
National Interest: Российский "Авангард" является серьезным вызовом для США
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году