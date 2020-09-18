В Москве за минувшие сутки выпало около 70% месячной нормы осадков

В течение 17 сентября в столице выпало до 49,5 мм осадков, что составляет до 76 процентов от нормы, составляющей в сентябре 65 мм. Как сообщили "РГ" в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, в результате непогоды повалено 116 деревьев, пострадали 35 автомобилей, среди горожан и гостей города пострадавших нет.

Максимальное количество осадков выпало в центре города - две трети месячной нормы или 49,5 мм. На втором месте по числу осадков - Западный округ (45,1 мм). В Северо-Западе и Северо-Востоке по 40 мм.

В городе продолжают откачивать воду. Так, дежурные бригады ГУП "Мосводосток" уже откачали с улиц города более 10,7 тыс. куб. м. воды, очистили и промыли сотни дождеприемных решеток. В этой работе задействованы порядка 270 единиц спецтехники и 300 бригад. Например, на Липецкой улице были проведены работы по откачке воды, на Центральном проспекте в Зеленограде обеспечили пропуск воды путем поднятия водоприемных решеток. А в Газетном переулке, в Ореховом проезде, на улицах 1 Мая, Заводская и Маршала Захарова почистили дождеприемные решетки от затянувшей их листвы.

Кстати, об обнаружении скопления воды на улице можно сообщить в диспетчерскую ГУП "Мосводостока" по телефону: 8(495)657-87-03.