Вильфанд обозначил сроки наступления бабьего лета в регионах

Со вторника в Центральном федеральном округе России наступит бабье лето. На смену прохладной погоде, которая сейчас держится в регионах, придет тепло, рассказали в Гидрометцентре России. Температуру воздуха существенно повысит антициклон.

"Пока можно сказать, что комфортная погода во всем округе продлится до 24 сентября. В среду и в четверг воздух в регионах будет прогреваться до 20 градусов", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Ранее синоптик рассказал о погоде в столице страны в предстоящие выходные. Суббота будет облачной, с небольшим дождем и прояснениями. Днем в Москве и области от 12 до 15 градусов тепла. В воскресенье осадков уже не ожидается, но еще будет прохладно, днем не выше +14 градусов.